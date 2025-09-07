Ресторан впритык к дому: акимат подтвердил законность строительства объекта споров в Актау

Қазақ тіліне аудару

Более года жители жилого комплекса «Alma Aparts» в 17 микрорайоне пытались остановить стройку, однако в акимате сообщили, что владельцы объекта имеют все разрешения, сообщает Lada.kz .

Фото жильцов дома №49 в 17 микрорайоне

В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что строительство велось на основании всех необходимых правоустанавливающих документов. Более того, спор вокруг объекта дошел до суда и там было вынесено решение в пользу владельцев бизнеса, вступившее в законную силу.

Сегодня строительство завершено. По словам чиновников, ресторан введен в эксплуатацию и соответствует действующим нормам и требованиям.

Напомним, жители заявляли, что в объекте предпринимательства нарушены не только нормы соседства (ресторан расположен впритык к жилому дому), но и санитарные: отсутствует мусорный контейнер и парковка. А электро- и канализационные сети подключены, по словам жильцов, к общему колодцу жилого дома, что создает дополнительную нагрузку на их коммуникации.