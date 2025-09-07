«Под угрозой срыва»: в Актау могут закрыться бесплатные курсы первой помощи

Қазақ тіліне аудару

Волонтерское движение Lider.kz бьет тревогу - бесплатные курсы первой помощи, где уже прошли обучение более 70 человек, могут не состояться этой осенью, сообщает Lada.kz .

Фото волонтерской организации «Lider.kz»

По словам организаторов, для запуска третьего потока требуется поддержка спонсоров.

Необходимо обновить материально-техническую базу, закупить жгуты, турникеты, перевязочные материалы и другие расходники, часть которых можно приобрести только на заказ.

- Интерес к проекту огромный: заявки на обучение подавали около 100 человек, однако завершить курс смогли лишь 35 участников. Среди них - подростки, взрослые и пожилые жители города. Если мы не соберем необходимые ресурсы, третий поток окажется под угрозой. А ведь это социально важное дело для всего общества, - отмечают волонтеры.

Напомним, первый поток бесплатных курсов по оказанию первой помощи, организованный волонтёрским движением «Lider.kz», прошел в марте и мае этого года. Второй поток проводился в июле и в августе.