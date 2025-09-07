18+
Температура воды в Каспийском море
07.09.2025, 10:40

«Под угрозой срыва»: в Актау могут закрыться бесплатные курсы первой помощи

Общество 0 975 Сергей Кораблев

Волонтерское движение Lider.kz бьет тревогу - бесплатные курсы первой помощи, где уже прошли обучение более 70 человек, могут не состояться этой осенью, сообщает Lada.kz.

Фото волонтерской организации «Lider.kz»

По словам организаторов, для запуска третьего потока требуется поддержка спонсоров.

Необходимо обновить материально-техническую базу, закупить жгуты, турникеты, перевязочные материалы и другие расходники, часть которых можно приобрести только на заказ.

- Интерес к проекту огромный: заявки на обучение подавали около 100 человек, однако завершить курс смогли лишь 35 участников. Среди них - подростки, взрослые и пожилые жители города. Если мы не соберем необходимые ресурсы, третий поток окажется под угрозой. А ведь это социально важное дело для всего общества, - отмечают волонтеры.

Напомним, первый поток бесплатных курсов по оказанию первой помощи, организованный волонтёрским движением «Lider.kz», прошел в марте и мае этого года. Второй поток проводился в июле и в августе.

 

