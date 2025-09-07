Предприниматели смогут задать вопросы по новому Налоговому кодексу представителям Минфина в Актау

Қазақ тіліне аудару

Департамент государственных доходов по Мангистауской области приглашает предпринимателей, бухгалтеров и юристов на встречу по разъяснению нового Налогового кодекса РК, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

На мероприятии представители Министерства финансов и Комитета государственных доходов подробно расскажут об изменениях в налогах с 2026 года, ответят на вопросы бизнеса и обсудят, как нововведения скажутся на предпринимательской деятельности.

Встреча пройдет в ближайший четверг, 11 сентября, с 09:30 до 13:00 в Доме Дружбы в 34 микрорайоне.

Регистрация участников начинается с 08:30 до 09:15.