«Не только богатство, но и ответственность»: экс-аким Мангистау дал интервью о нефтегазовом секторе

Известный ветеран нефтяной отрасли в регионе, Ляззат Киинов, который также занимал должность акима Мангистау с 1999 по 2002 годы, рассказал о своем пути в нефтегазовой сфере и обратился с напутственными словами к молодым специалистам. Интервью экс-главы региона опубликовала компания «Казмунайгаз».

По словам бывшего нефтяника и главы нефтяного региона, главной ценностью профессии всегда оставались трудолюбие и преданность делу.

Мы начинали в тяжелых условиях, без современных технологий, но благодаря сплоченности и вере в успех достигали больших результатов. Сегодняшняя молодежь должна помнить: нефть и газ - это не только богатство страны, но и огромная ответственность, - отметил он.

Ветеран подчеркнул, что именно благодаря труду тысяч специалистов Казахстан сумел выйти на мировую арену как крупный нефтяной игрок. Он поблагодарил коллег за вклад в развитие региона и страны.

«Мангышлакнефть» – по тем временам было мощнейшее объединение, которое в Союзе занимало где-то третье-четвертое место. До этого был «Казахстаннефть». «Казахстаннефть» ликвидировали, создали вместо него «Мангышлакнефть». Это все было при нас….У «Мангышлакнефть» – возможности такие мощные были, что по тем временам добывали где-то 18-20 миллионов тонн нефти в год. В объединении было три нефтегазодобывающих управления, то есть туда входило все, что находилось на территории Мангышлакской области по нефтегазу, - вспоминает Ляззат Киинов.

Ляззат Киинов говорит, что путь рабочего в нефтегазовом секторе он прошел с самых низов. И это, по словам бывшего акима, помогло ему разговаривать с коллегами на одном языке.

- Нас направили рабочими операторами по добыче нефти. Это вначале нас обижало. Думали, мы не для того учились 5 лет, чтобы работать рабочими. Но потом, поработав какое-то время, мы поняли, что это даже стало лучше. Почему? Потому что, во-первых, работая оператором по добыче нефти, ты узнаешь простых людей, кто такие операторы по добыче нефти, слесаря, то есть кто рабочие. Чем они дышат, как они мыслят. И потом, глядя на них, и многим вещам у них и учишься. А потом, когда прошло время, я понял, что это просто нам повезло. Потому, что работая на инженерных должностях, обратно рабочим никогда не пойдешь же. И вот это очень много нам дало, особенно, когда я начал работать на различных должностях руководителя. Я уже знал, как надо разговаривать с рабочим человеком, как его поддерживать. И это много давало, и нас понимали они хорошо, - говорит ветеран-нефтяник.

По словам Ляззата Киинова, в нефтегазодобыче сложности могут возникнуть неожиданно, и каждую минуту может что-то случиться. К этому нужно быть всегда готовым.

- Например, однажды, когда я работал оператором по добычи нефти, мне надо было ехать в Шевченко. Тогда Актау назывался Шевченко. И из Актау нужно было позвонить в Алматы, потому что моя семья находилась в Алматы временно, на летнее время. Ну я надел единственный костюм, дорогой очень, назывался он «Бостоновский». То есть материал назывался «Бостон», американский материал, очень дорогой. Это мне папа пошил, подарил, когда я заканчивал институт, когда я собирался жениться. Ну и в шесть вечера я уже переоделся, надел этот костюм, думаю, сейчас поеду в Актау. И вдруг прорвало сальник на нефтеперекачивающем насосе, и фонтан нефти идет полтора-два метра. И настолько мы были преданы работе, что я ни о чем не думая, побежал в этом костюме устранять эту аварию, - вспоминает Ляззат Киинов.

По его словам, на «Мангышлакнефть» работали сильнейшие нефтяники, известные всему Советскому Союзу.

- Это настолько были опытные, знающие люди и очень были человечные люди. Они всегда все понимали. Они всегда стремились нас, так сказать, подтянуть, чтобы мы стали специалистами, - отметил бывший глава региона.

Большое направление, которое важно и нужно развивать в стране, как отметил ветеран-нефтяник – это нефтехимия.

- Нефтехимия – это одно из главных направлений в развитии экономики государства. Имея огромные запасы нефти и газа, не заниматься нефтехимией было бы неправильно. И сейчас уже есть первые результаты…Нефтехимия – дает все, чем человек сегодня пользуется. Это автомашины, это внутренняя отделка самолетов, это даже мебель, покрытая пленкой. Я уже не говорю о лаке и краске. И сама нефтехимия дает даже комбикорм. Корм для скота дает. Там можно получить все, что хочешь. Поэтому надо развивать нефтехимию. И то, что некоторые говорят, что там осталось нефти в Казахстане на 35-40 лет, это люди, которые не понимают, что такое нефтегаз. В Казахстане нефти хватит надолго и намного, - сказал Ляззат Киинов.

В завершение Ляззат Киинов поздравил всех нефтяников с профессиональным праздником и пожелал здоровья, благополучия и новых достижений.

- Вам, дорогие мои коллеги, хочу пожелать, несмотря ни на какие трудности, быть нефтяниками, выполнять все, что нужно для нашего государства, для развития государства, для развития благополучия нашего народа. И я надеюсь, что вы всегда будете на высоте и всегда будете выполнять те задачи, которые перед вами ставит наше государство. Успехов вам, дорогие мои коллеги!, - сказал Ляззат Киинов.

