В Актау изменились маршруты автобусов к базам отдыха

В Актау внесены изменения в движение автобусов, следующих к базам отдыха, передает Lada.kz .

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что маршрут №6 отменен, вместо него будут работать маршруты №6А и №6Б.

Автобус №6А будет курсировать по маршруту «Аэропорт – воинская часть», а далее от воинской части до базы отдыха «Алау» пассажиров будет перевозить маршрут №6Б.

Чиновники отметили, что на некоторых GPS-трекерах в приложении 2ГИС возникли технические неполадки, которые планируется устранить в ближайшее время.

Напомним, жители Актау два часа прождали автобус, чтобы уехать с базы отдыха.