Подозреваемого в хулиганстве жителя Актау разыскивает полиция

Правоохранители объявили в розыск 22-летнего жителя Актау 2003 года рождения, подозреваемого в совершении хулиганства. Соответствующую ориентировку распространила городская криминальная полиция, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По полученным данным, мужчину ищут в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт розыска, однако обстоятельства совершённого преступления не раскрыли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в криминальную полицию Актау по номерам телефонов: +7 (7292) 47-48-10, 47-49-40, 47-48-02, +7 (776) 910-26-26 либо по номеру 102.

Для справки

Часть вышеуказанной статьи предусматривает штраф в размере от 500 (1 966 000 тенге) до 2000 (7 864 000 тенге) МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.