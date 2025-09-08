В Мангистау осужден заместитель гендиректора ТОО «Oil Transport Corporation»

Қазақ тіліне аудару

Прокуратурой Мангистауской области в прошлом году были проведены проверки на предприятиях нефтегазовой сферы. В ходе надзорных мероприятий в деятельности ТОО «Oil Transport Corporation» выявлены серьёзные нарушения при приёмке техники, в связи с чем начались досудебные расследования, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По данным прокуратуры Мангистауской области, в рамках следствия задержаны трое лиц, среди которых – руководители предприятия и представители подрядной организации. Суд признал всех обвиняемых виновными и вынес приговоры.

Так, заместитель генерального директора предприятия осуждён за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы. Два представителя подрядной организации приговорены к двум годам ограничения свободы каждый.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые возместили ущерб в размере более 250 миллионов тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ТОО «Oil Transport Corporation» является дочерней компанией АО «НК «КазМунайГаз» и оказывает транспортные услуги на нефтепромыслах.

В 2021 году работники компании выражали недовольство своими заработными платами. Позже появились данные о том, что они намерены устроить забастовку, однако руководство предприятия опровергло такую информацию.