Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 18:49

Кому нужно подать декларацию о доходах и имуществе в Мангистау за 2024 год

Общество

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил, кому необходимо подать декларацию о доходах и имуществе за отчетный 2024 год, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В 2025 году в Казахстане продолжается внедрение всеобщего декларирования.

Согласно требованиям, декларацию должны предоставить:

  • госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги;
  • крупные акционеры банков, страховых компаний и участники рынка ценных бумаг, а также их супруги;
  • руководители и учредители квазигоссектора, владельцы более 10% доли в юрлицах и их супруги;
  • лица с частной практикой (нотариусы, адвокаты, медиаторы и др.);
  • граждане с доходами, подлежащими самостоятельному налогообложению (включая аренду и цифровые активы);
  • владельцы счетов в зарубежных банках свыше 1000 МРП;
  • собственники активов за рубежом;
  • владельцы цифровых активов;
  • граждане, купившие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (78,64 млн тенге).

Сдать декларацию необходимо до 15 сентября 2025 года через eGov, e-Salyq Azamat, Kaspi.kz, Halyk, BCC.KZ и другие сервисы либо на бумаге.

В ведомстве напомнили, что несвоевременная или недостоверная подача документа грозит административной ответственностью.

Так, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 КоАП РК).

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП (пункт 2 статьи 272 КоАП РК).

Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП РК).

Действие, совершенные повторно в течение года, после наложения административного взыскания повлекут за собой штраф в размере 3 МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП).

В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300%, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП).

Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.

