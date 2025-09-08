Кому нужно подать декларацию о доходах и имуществе в Мангистау за 2024 год

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил, кому необходимо подать декларацию о доходах и имуществе за отчетный 2024 год, сообщает Lada.kz.
В 2025 году в Казахстане продолжается внедрение всеобщего декларирования.
Согласно требованиям, декларацию должны предоставить:
Сдать декларацию необходимо до 15 сентября 2025 года через eGov, e-Salyq Azamat, Kaspi.kz, Halyk, BCC.KZ и другие сервисы либо на бумаге.
В ведомстве напомнили, что несвоевременная или недостоверная подача документа грозит административной ответственностью.
Так, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 КоАП РК).
При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП (пункт 2 статьи 272 КоАП РК).
Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП РК).
Действие, совершенные повторно в течение года, после наложения административного взыскания повлекут за собой штраф в размере 3 МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП).
В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300%, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП).
Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.
