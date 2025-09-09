В Мангистау завершают реконструкцию одной из автодорог областного значения

Қазақ тіліне аудару

Ремонтируемую автодорогу Актау – аэропорт – Форт-Шевченко обещают ввести в эксплуатацию до конца года, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: pexels.com

Завершена реконструкция автодороги областного значения Актау – аэропорт – Форт-Шевченко. На участке ведутся работы по разметке полос и установке дорожных знаков.

Уточняется, что по данной автодороге из Актау можно будет добраться до Форт-Шевченко, месторождения Каламкас, а также до населённых пунктов Таучик и Шетпе. Для этого будет необходимо повернуть налево на перекрёстке, ведущем в аэропорт, минуя населённые пункты Акшукур и Сайын Шапагатов.

Для жителей этих двух населённых пунктов, помимо прочего, организован разворотный круг для выезда в сторону Форт-Шевченко через 12 километров.

Согласно правилам дорожного движения, по трассе можно двигаться со скоростью не более 110 километров в час.

Ввести в эксплуатацию дорогу планируют до конца года.