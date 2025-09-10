В Актау за месяц подорожали новостройки

Қазақ тіліне аудару

Бюро национальной статистики РК отметило в Актау рост цен за квадратный метр в первичном жилье, передает Lada.kz .

Фото из архива

По данным ведомства, за месяц новостройки в стране подорожали на 1,9%.

Лидирует столица – в Астане в августе первичное жилье за указанный период подскочило в цене сразу на 3,9%. Средняя стоимость за квадратный метр составила 618 699 тенге.

Далее идет Актау – плюс 3,7%. За «квадрат» застройщики просили 445 933 тенге.

Замыкает тройку лидеров по росту стоимости первичного жилья Уральск (плюс 3,1%) с ценой в 295 056 тенге за квадратный метр.

Стоимость «квадрата» во вторичном жилье в Актау в августе составила 338 500 тенге, а арендный квадрат благоустроенного жилья стоил 3 604 тенге.

За год стоимость «первички» в областном центре показала рост на 8,8%. «Вторичка» подорожала на 1,1%.