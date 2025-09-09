18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 17:51

Сделать туалеты бесплатными в торговых центрах призвали власти Актау

Общество 0 794 Ольга Максимова

Практика взимания платы за пользование уборной в торгово-развлекательных центрах должна быть искоренена без промедлений – такое заявление прозвучало в ходе обсуждения городскими властями эксплуатации лифтов, эскалаторов и траволаторов, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Судорожный поиск монет для оплаты и получение отрывка рулона туалетной бумаги из рук «смотрителя» за туалетом – с этим сталкивался каждый посетитель торговых центров. Между тем, такая практика не имеет никаких экономических обоснований и ограничивает людей в исполнении одной из базовых физиологических потребностей.

Наболевший для жителей Актау вопрос поднял заместитель акима Бауржан Есенов в ходе совещания с представителями торгово-развлекательных объектов.

Хочу отметить: туалеты в торгово-развлекательных центрах должны быть бесплатными уже сейчас, не дожидаясь законодательных изменений. Это не вопрос удобства или выбора, а базовая физиологическая потребность человека, - подчеркнул заместитель акима.

По данным специалистов, основной доход торгово-развлекательных комплексов формируется за счёт аренды бутиков, магазинов, фудкортов и других коммерческих площадей, доля которых достигает 80-90%. В этой связи, по словам Бауыржана Есенова, практика взимания платы за туалеты не имеет экономического обоснования и является пережитком прошлого.

Основной темой встречи стали вопросы безопасного использования лифтов, эскалаторов и траволаторов. Неисправные устройства создают серьёзные неудобства для посетителей, особенно для пожилых людей, родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями. Жилищной инспекции поручено в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению их бесперебойной и безопасной работы.

Категорически запрещено использовать неработающие эскалаторы в качестве лестниц. Сроки устранения неисправностей должны быть чётко определены и не могут затягиваться под предлогом ожидания запасных частей. Если оборудование находится на ремонте, необходимо размещать информацию о предполагаемой дате его ввода в эксплуатацию, - сказал Бауржан Есенов.

12
0
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"туалеты в торгово-развлекательных центрах должны быть бесплатными уже сейчас, не дожидаясь законодательных изменений. Это не вопрос удобства или выбора, а базовая физиологическая потребность человека, - подчеркнул заместитель акима."-----Браво! Хоть один адекватный человек появился в акимате! Такое же указание надо дать и всем кафешкам барам и ресторанам где имеются сортиры!
09.09.2025, 13:08
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

