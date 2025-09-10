В Актау женщина после сложной операции на сердце родила ребёнка

Қазақ тіліне аудару

фото с сайта pixabay.com

В понедельник, 8 сентября, на сроке 36 недель беременности врачи при помощи кесарева сечения помогли появиться на свет девочке с весом 2 килограмма 640 граммов и ростом 50 сантиметров. Операция длилась около получаса и прошла без осложнений. Хирург-гинеколог Юлия Досаханова возглавила команду врачей, в состав которой вошли: ассистент Алима Тапишова и анестезиолог Серик Токебаев. В настоящее время мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Напомним, в мае текущего года беременная женщина была доставлена в областную больницу санитарной авиацией из Жанаозена. Медики диагностировали у неё острый инфекционный эндокардит митрального клапана, его недостаточность III–IV стадии, и лёгочную гипертензию. Тогда команда кардиохирургов во главе с Агзамом Алдешевым и Ерболом Кудабаевым провела сложнейшую операцию по замене клапана, сохранив жизнь матери и ребёнку.

«Обе операции — майская и сентябрьская — прошли успешно. Я бы не пережила этот счастливый момент, если бы не эти люди в белых халатах. Благодаря их профессионализму и поддержке я могу держать свою дочь на руках. Благодарю руководство больницы, врачей и медсестёр, особенно кардиолога Алию Ахмадуллаевну и гинеколога Юлию Асенбаевну. Желаю им здоровья и успехов в их важной работе», — поделилась счастливая мама.

В областной больнице подчеркнули, что подобные плановые и экстренные операции для пациентов проводятся бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).