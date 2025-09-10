ВМС Казахстана готовят резерв: в Актау завершились учебные сборы офицеров запаса

Қазақ тіліне аудару

В Военно-морских силах Казахстана впервые с участием офицеров запаса были организованы учебные воинские сборы. В течение месяца офицеры запаса отрабатывали теорию и практику на базе Актауского гарнизона, передает Lada.kz .

фото пресс-службы актауского военного гарнизона

В сборах участвовали 30 военнообязанных, ранее окончивших военно-морскую кафедру Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова. Среди них — специалисты в области штурманского обеспечения, эксплуатации и ремонта радиотехнических средств связи, а также дизельных энергетических установок.

Занятия проводились как в учебных классах, так и на боевых кораблях. Под руководством опытных командиров офицеры изучали основы штурманской подготовки, осваивали ракетно-артиллерийское и морское подводное вооружение, современные средства связи и автоматизированные системы управления.

«В рамках сборов офицеры приняли участие в учениях и торжественном параде кораблей, приуроченном к 29-й годовщине поднятия Военно-морского флага Республики Казахстан», — рассказал командир дивизиона разнородных кораблей - капитан 2 ранга Руслан Яхьяров.

По завершении сборов состоялся митинг, на котором от имени главнокомандующего Военно-морскими силами военнообязанным запаса вручили грамоты и памятные подарки.

Двое участников сборов выразили готовность продолжить службу в составе Военно-морских сил. По мнению командования, такие мероприятия становятся важным шагом в укреплении резерва и поддержании боеготовности офицеров запаса, готовых встать на защиту морских рубежей страны.