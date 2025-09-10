Сколько образовательных грантов выделили в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

На 2025–2026 учебный год в Мангистауской области из местного бюджета выделено 213 образовательных грантов. Из них 175 мест направлено на программы бакалавриата, 38 — на резидентуру, передает Lada.kz со ссылкой на управление образования региона.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

С 2018 по 2025 годы из местного бюджета было предусмотрено всего 1499 грантов, из них 1346 — на бакалавриат, 47 — на магистратуру и 106 — на резидентуру.

Большая часть грантов была выделена с учётом потребностей региона по направлениям: медицина — 851, педагогика — 196, искусство — 100.

В этом году выпускники, получившие образование за счёт местного бюджета, пополнили рынок труда: 50 педагогов, 2 специалиста в сфере сельского хозяйства, 19 специалистов в области общественного здравоохранения (СЭС), 9 работников в сфере искусства, 4 теолога и 6 библиотекарей.

Отметим, что в 2022–2025 годах для Мангистауской области по специальной квоте выделялись целевые гранты. Благодаря этому выпускники региона получили возможность бесплатно обучаться в ведущих вузах страны. В настоящее время в рамках этого проекта 7899 студентов из Мангистау обучаются более чем в 40 университетах Казахстана.

Кроме того, в 2025 году 3289 выпускников региона получили республиканские образовательные гранты. Из них 2000 поступили в вузы на основе целевых грантов.