18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 16:37

Сколько образовательных грантов выделили в Мангистау

Общество 0 888 Наталья Вронская

На 2025–2026 учебный год в Мангистауской области из местного бюджета выделено 213 образовательных грантов. Из них 175 мест направлено на программы бакалавриата, 38 — на резидентуру, передает Lada.kz со ссылкой на управление образования региона. 

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

С 2018 по 2025 годы из местного бюджета было предусмотрено всего 1499 грантов, из них 1346 — на бакалавриат, 47 — на магистратуру и 106 — на резидентуру.

Большая часть грантов была выделена с учётом потребностей региона по направлениям: медицина — 851, педагогика — 196, искусство — 100.

В этом году выпускники, получившие образование за счёт местного бюджета, пополнили рынок труда: 50 педагогов, 2 специалиста в сфере сельского хозяйства, 19 специалистов в области общественного здравоохранения (СЭС), 9 работников в сфере искусства, 4 теолога и 6 библиотекарей.

Отметим, что в 2022–2025 годах для Мангистауской области по специальной квоте выделялись целевые гранты. Благодаря этому выпускники региона получили возможность бесплатно обучаться в ведущих вузах страны. В настоящее время в рамках этого проекта 7899 студентов из Мангистау обучаются более чем в 40 университетах Казахстана.

Кроме того, в 2025 году 3289 выпускников региона получили республиканские образовательные гранты. Из них 2000 поступили в вузы на основе целевых грантов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?