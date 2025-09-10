18+
10.09.2025, 14:02

Образцовому селу в Мангистау вручили 10 миллионов тенге на благоустройство

Общество 0 2 463 Наталья Вронская

Победители конкурса «Образцовое село» получили денежные сертификаты на благоустройство, передает Lada.kz со ссылкой на информацию пресс-службы акима региона.

фото пресс-службы акима Мангистауской области
фото пресс-службы акима Мангистауской области

В Мангистауской области подвели итоги конкурса «Образцовое село», организованного в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». По решению комиссии сразу семь населённых пунктов стали обладателями денежных сертификатов, которые будут направлены на благоустройство и развитие сельской инфраструктуры.

В конкурсе оценивали чистоту и благоустройство, состояние дорог, активность жителей, достижения в культуре, спорте и образовании. В нём приняли участие 39 сёл из пяти районов, в финал вышли 10 населенных пунктов.

Среди крупных победу одержало село Бейнеу Бейнеуского района, которому присужден сертификат на 10 миллионов тенге. Второе место заняло село Сайын Шапагатов Тупкараганского района, которому присуждены 7,5 млн тенге, третье — Курык Каракиянского района (5 млн тенге). Поощрительный приз в размере 2 млн тенге достался селу Шетпе.

Среди населённых пунктов с численностью менее трёх тысяч жителей лидером стало село Сайотес Мангистауского района (8 млн тенге). Второе место — у села Куланды (6 млн тенге), третье — у Сынгырлау Бейнеуского района (4 млн тенге). Аким области Нурдаулет Килыбай, вручая награды, подчеркнул значимость конкурса:


«Конкурс “Образцовое село” организован в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева. Он демонстрирует активность и трудолюбие жителей, сплочённость сёл. Это не только награда, но и поддержка каждого аула в реализации его потенциала. Главное, чтобы предоставленные средства были направлены на благо населения. Важно формировать экологическое сознание и культуру среди сельчан, а повышение потенциала регионов остаётся нашей главной задачей».

Особое внимание привлекло село Бейнеу, признанное лучшим в регионе. Здесь проживает более 57 тысяч человек, функционируют 12 школ, 19 детских садов, больница, Дом культуры и свыше 680 объектов предпринимательства. Населённый пункт полностью обеспечен светом, водой и газом, уровень безработицы — всего 2,8%.

Организаторы отметили, что конкурс станет ежегодным и будет стимулировать сёла к развитию и благоустройству.

