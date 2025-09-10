Потребовалась пересадка кожи: в Акшукуре трёхлетний ребёнок получил травму в частном детском саду

Қазақ тіліне аудару

В селе Акшукур Мангистауской области трёхлетний ребёнок получил серьёзную травму во время пребывания в частном детском саду. Родители сообщили, что их сын лишился ногтя на пальце руки, в результате чего потребовалась пересадка кожи, передает Lada.kz.

фото прислано матерью пострадавшего

По словам матери, всё произошло 25 августа, в первый день посещения садика.

«Около 11:30 позвонила воспитатель и сказала, что ребёнок порезал руку стаканом. Когда я приехала, оказалось, что палец придавило дверцей шкафа. Ноготь был полностью срезан, а палец сильно кровоточил», — рассказала женщина.

Родители утверждают, что воспитатель не оказала первой помощи и не вызвала скорую помощь.

«Мы сами отвезли сына в областную детскую больницу. Там сказали, что случай тяжёлый: пришлось брать кожу с предплечья, чтобы закрыть кость. Врач предупредил, что без операции палец мог остаться покалеченным», — отметила мама.

В Департаменте полиции подтвердили, что по данному происшествию заведено уголовное дело по статье 141 УК РК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей»). В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся следствие.

Мать ребёнка утверждает, что семье предлагали взять материальную компенсацию, и таким образом забыть о ситуации.

«Нет ногтя, мягкой ткани. Есть кость. Сняли кожу с запястья и прикрыли ею эту кость. Мы требовали, чтобы садик оплатил ребёнку полноценную пластическую операцию, чтобы восстановить ноготь. Но руководство настаивало, чтобы мы взяли 200 тысяч и закрыли это дело. Мы отказались. Я хочу, чтобы в будущем у моего ребёнка был ноготь на прежнем месте, а не культя. В ответ услышала: «Хотите подать в суд — подавайте, максимум будет штраф», - сообщила мама пострадавшего.

Сейчас мальчик проходит лечение после перенесённой операции. Родители заявляют, что будут добиваться справедливости и жёсткого контроля за безопасностью в дошкольных учреждениях региона.