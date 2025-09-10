В Актау усилили контроль за электросамокатами: за нарушения изымают транспортные средства

Қазақ тіліне аудару

Электросамокат в последние годы стал привычным транспортом на улицах Актау. Но вместе с удобством он несёт и новые риски. Именно поэтому сотрудники батальона патрульной полиции усилили контроль за тем, как горожане соблюдают правила дорожного движения, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

стоп-кадр из видео

С начала года на специализированную штрафную стоянку отправлены уже 97 электросамокатов. Только за первую неделю сентября — с 1 по 8 число — выявлено 24 административных правонарушения среди водителей самокатов. Нарушали горожане статьи: 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов), 620 (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения) и 615 (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) Кодекса об административных правонарушениях.

В полиции отмечают: многие водители электросамокатов по-прежнему забывают, что этот вид транспорта приравнен к полноценному средству передвижения. Это значит, что действуют все правила дорожного движения — от соблюдения скоростного режима до запрета движения по тротуарам, где создаётся угроза для пешеходов.

"Электросамокат — это не игрушка, а транспортное средство, — напоминают в управлении полиции. — Мы призываем жителей города не рисковать своей безопасностью и безопасностью окружающих".

Контроль за эксплуатацией электросамокатов в Актау будет продолжен. В полиции подчеркнули, что главная цель рейдов — не только наказание, но и профилактика, чтобы улицы города оставались безопасными для всех участников движения.