В Актау на 90% завершена электрификация новых микрорайонов - акимат

От подстанции ХАБ-1 ведутся работы по прокладке электросетей в 13 новых микрорайонов города (18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). На сегодняшний день строительные работы выполнены на 90%, сообщает акимат Актау.

В рамках проекта предусмотрена прокладка 226,67 км кабельных линий напряжением 10 кВ и строительство 22 688 метров трубоблоков.



- Преимуществом проекта является возможность снизить нагрузку на другие подстанции при увеличении потребления электроэнергии, что, в свою очередь, позволит обеспечить надёжное электроснабжение и других объектов. Кроме того, это создаст условия для стабильного обеспечения жителей города электрической энергией, - говорят в акимате.