Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.09.2025, 16:51

В Актау на 90% завершена электрификация новых микрорайонов - акимат

Общество 0 1 826 Наталья Вронская

Для устранения дефицита электроэнергии в городе завершено строительство двух подстанций ХАБ-1 и ХАБ-2 мощностью 110/10 кВт, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
 

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

От подстанции ХАБ-1 ведутся работы по прокладке электросетей в 13 новых микрорайонов города (18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). На сегодняшний день строительные работы выполнены на 90%, сообщает акимат Актау.

В рамках проекта предусмотрена прокладка 226,67 км кабельных линий напряжением 10 кВ и строительство 22 688 метров трубоблоков.


- Преимуществом проекта является возможность снизить нагрузку на другие подстанции при увеличении потребления электроэнергии, что, в свою очередь, позволит обеспечить надёжное электроснабжение и других объектов. Кроме того, это создаст условия для стабильного обеспечения жителей города электрической энергией, - говорят в акимате.

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
А в старых микрорайонах?
10.09.2025, 12:38
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

