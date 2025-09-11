Жительница Актау обвиняет полицию в отказе расследовать гибель младенца в роддоме

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау Самира Курбанова, которая потеряла ребенка из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудников городского роддома, пытается добиться возбуждения уголовного дела. Но в полиции не торопятся начинать расследование, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как рассказала представитель пострадавшей стороны, член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Абдил, оснований для начала уголовного расследования в отношении медиков, допустивших трагедию, достаточно.

«Действия врачей Актауского городского перинатального центра содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 317 ч. 3 УК РК («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента»), ст.371 УК РК («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей по небрежности или недобросовестности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»)», - разъяснила Ажар Абдил.

Но полиция отказывает в досудебном расследовании и направляет материал в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК для проведения внеплановой проверки. Однако причастные медицинские работники уже привлечены к дисциплинарной ответственности, что прямо свидетельствует о наличии признаков нарушения стандартов медицинской помощи, говорит адвокат потерпевшей. Этот факт, как говорит защита пострадавшей, как раз и является основанием для возбуждения уголовного дела. Таким образом, по мнению адвоката женщины, сотрудники управления полиции Актау просто «отфутболивают» ее в инстанцию, которую она уже прошла.

«Согласно статье 179 УПК РК, при наличии поводов и оснований, предусмотренных статьёй 177 УПК РК, полиция должна возбудить уголовное дело, а не перенаправлять материалы в иные органы. Из ответа управления здравоохранения Мангистауской области следует, что причастные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности. Это прямо свидетельствует о наличии признаков нарушения стандартов медицинской помощи. Отказ в регистрации материала в ЕРДР препятствует проведению судебно-медицинских экспертиз и иных следственных действий, необходимых для установления объективной картины по делу», - рассказала юрист.

Данные обстоятельства делают невозможным проведение полноценного досудебного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. Этого добивается Самира Курбанова, которая вышла из роддома с мертвым ребенком.

Согласно ст. 106 УПК РК, действия (бездействие) органа досудебного расследования могут быть обжалованы в следственном суде в случае, если они нарушают права и законные интересы заявителя. В связи с чем в настоящее время по данному факту подана жалоба в Специализированный межрайонный следственный суд города Актау.

Напомним, жительница Актау Самира Курбанова поделилась трагедией, которая произошла с ней в городском родильном доме. Врачи, несмотря на все показания к кесареву сечению, промешкались несколько дней, и плод задохнулся в утробе.