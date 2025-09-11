18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 15:44

Жительница Актау обвиняет полицию в отказе расследовать гибель младенца в роддоме

Общество 0 1 130 Ольга Максимова

Жительница Актау Самира Курбанова, которая потеряла ребенка из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудников городского роддома, пытается добиться возбуждения уголовного дела. Но в полиции не торопятся начинать расследование, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Как рассказала представитель пострадавшей стороны, член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Абдил, оснований для начала уголовного расследования в отношении медиков, допустивших трагедию, достаточно.

«Действия врачей Актауского городского перинатального центра содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 317 ч. 3 УК РК («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента»), ст.371 УК РК («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей по небрежности или недобросовестности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»)», - разъяснила Ажар Абдил.

Но полиция отказывает в досудебном расследовании и направляет материал в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК для проведения внеплановой проверки. Однако причастные медицинские работники уже привлечены к дисциплинарной ответственности, что прямо свидетельствует о наличии признаков нарушения стандартов медицинской помощи, говорит адвокат потерпевшей. Этот факт, как говорит защита пострадавшей, как раз и является основанием для возбуждения уголовного дела. Таким образом, по мнению адвоката женщины, сотрудники управления полиции Актау просто «отфутболивают» ее в инстанцию, которую она уже прошла.

«Согласно статье 179 УПК РК, при наличии поводов и оснований, предусмотренных статьёй 177 УПК РК, полиция должна возбудить уголовное дело, а не перенаправлять материалы в иные органы. Из ответа управления здравоохранения Мангистауской области следует, что причастные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности. Это прямо свидетельствует о наличии признаков нарушения стандартов медицинской помощи. Отказ в регистрации материала в ЕРДР препятствует проведению судебно-медицинских экспертиз и иных следственных действий, необходимых для установления объективной картины по делу», - рассказала юрист.

Данные обстоятельства делают невозможным проведение полноценного досудебного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. Этого добивается Самира Курбанова, которая вышла из роддома с мертвым ребенком.

Согласно ст. 106 УПК РК, действия (бездействие) органа досудебного расследования могут быть обжалованы в следственном суде в случае, если они нарушают права и законные интересы заявителя. В связи с чем в настоящее время по данному факту подана жалоба в Специализированный межрайонный следственный суд города Актау.

Напомним, жительница Актау Самира Курбанова поделилась трагедией, которая произошла с ней в городском родильном доме. Врачи, несмотря на все показания к кесареву сечению, промешкались несколько дней, и плод задохнулся в утробе.

2
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?