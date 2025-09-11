Через Актау в Китай и Центральную Азию экспортировано более 10 млн тонн зерна

Қазақ тіліне аудару

За год объём перевозок зерна в стране достиг 13,3 млн тонн, из которых 10,2 млн тонн отправлены на экспорт. Основные направления экспорта - в Китай через порт Актау и в страны Центральной Азии, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

В АО «НК «КТЖ» обсудили вопросы перевозки зерна нового урожая с участием операторов зерновозов, экспедиторов, представителей Министерства сельского хозяйства, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представителей портов Актау и Курык, а также зерновых терминалов.

В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что с сентября 2024 по август 2025 года объём перевозок зерна достиг 13,3 млн тонн, из которых 10,2 млн тонн отправлены на экспорт. За данный период сформировано и отправлено 1 670 маршрутов зерновых грузов, экспортные маршруты направлялись в Китай через порт Актау и в страны Центральной Азии.

Для перевозки зерна имеется около 13,8 тыс. зерновозов (на 20% больше, чем в прошлом году), 16,5 тыс. крытых вагонов, а также дополнительно привлечено свыше 2 тыс. вагонов операторов стран СНГ. КТЖ реализует масштабную программу модернизации ключевых направлений: Достык — Мойынты, Бейнеу — Актау, Жетиген — Алтынколь, Семей — Павлодар и других, - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проектов позволит существенно повысить пропускную способность сети.

Напомним, крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб запустили Актау. Масштабный проект реализован АО «KTZ Express», дочерним предприятием Национальной компании «Казахстан темир жолы», совместно с одним из крупнейших портов Китая – портом Ляньюньган и АО «Актауский международный морской торговый порт». Отмечается, что новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных маршрутах Восток - Запад, а также Север - Юг и других.