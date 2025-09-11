Ливень в Актау затопил аэропорт и новый спортивный комплекс

Қазақ тіліне аудару

Накануне в Актау прошел сильный ливень. Сильный дождь затопил аэропорт и спортивный комплекс. В Сети появился видеоролик с места событий, передает Lada.kz .

Жители Актау сняли на видео последствия сильного дождя. Из-за ливня в международном аэропорту образовались большие лужи, а с потолка вода капала прямо на посетителей зала ожидания.

В пресс-службе международного аэропорта Актау прокомментировали инцидент.

Ситуация носит временный характер и связана с выпадением сильных ливневых осадков во время проведения плановых работ по подготовке объектов к зимнему периоду. Все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы инженерных систем проводятся в штатном режиме. Службы аэропорта оперативно отреагировали на инцидент: вода была устранена в кратчайшие сроки, помещение приведено в порядок, функционирование зала ожидания восстановлено, - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду началась заблаговременно и продолжается в соответствии с утверждённым графиком. Особое внимание, по их данным, уделяется состоянию кровли, системам водоотведения и отопления.

Мы благодарим пассажиров за понимание и приносим извинения за возможные временные неудобства. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров, - заключили в пресс-службе.

Кроме того, 10 сентября дождь затопил спорткомплекс «Маңғыстау-Арена». Жители Актау недовольны тем, что после ремонта крыша протекает.

Летом здесь сделали ремонт, уложили новый паркет, однако крыша всё равно протекает, и вода стекает прямо в зал, - жалуются горожане.

Редакция Lada.kz пыталась связаться с администрацией спорткомплекса «Маңғыстау-Арена», однако указанные на их официальной странице в Instagram номера оказались недоступны. Журналисту также не удалось дозвониться до руководителя и заместителя управления спорта Мангистауской области — их телефоны были отключены.

