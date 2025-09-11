18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.09.2025, 16:55

Бесплатные курсы казахского языка в Актау: опубликовано расписание уроков

Общество 0 1 256 Лиана Рязанцева

 Редакции Lada.kz предоставили график бесплатных курсов казахского языка для населения Актау.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Актау стартуют бесплатные курсы казахского языка.

Продолжительность обучения – три месяца. Курсы буду проходить в 27 микрорайоне, в здании № 36, колледж «Болашақ» (105, 106 кабинеты).

График курсов казахского языка:

  • Понедельник, среда и пятница с 19:00 до 21:00;
  • Вторник, четверг и пятница с 19:00 до 21:00;
  • Суббота с 10:00 до 12:00.

Бесплатные курсы казахского языка организованы при поддержке управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области. Программа позволит освоить язык от базового до продвинутого уровня.

Определение уровня предварительной подготовки состоится 11 сентября в 18:30 и 12 сентября в 18:30.

К участию приглашаются жители региона старше 18 лет. Прием заявок осуществляется до 12 сентября 2025 года в ИП «Парасат оқу орталығы».

Контакты для регистрации: WhatsApp: 8 702 397 99 49, электронная почта: parasat_centre@mail.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что освоить базовые знания для бытового общения или перейти на более продвинутый уровень владения государственным языком можно будет на интенсивном курсе, на который могут записаться все желающие.

7
1
2
