Бесплатные курсы казахского языка в Актау: опубликовано расписание уроков

В Актау стартуют бесплатные курсы казахского языка.
Продолжительность обучения – три месяца. Курсы буду проходить в 27 микрорайоне, в здании № 36, колледж «Болашақ» (105, 106 кабинеты).
График курсов казахского языка:
Бесплатные курсы казахского языка организованы при поддержке управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области. Программа позволит освоить язык от базового до продвинутого уровня.
Определение уровня предварительной подготовки состоится 11 сентября в 18:30 и 12 сентября в 18:30.
К участию приглашаются жители региона старше 18 лет. Прием заявок осуществляется до 12 сентября 2025 года в ИП «Парасат оқу орталығы».
Контакты для регистрации: WhatsApp: 8 702 397 99 49, электронная почта: parasat_centre@mail.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что освоить базовые знания для бытового общения или перейти на более продвинутый уровень владения государственным языком можно будет на интенсивном курсе, на который могут записаться все желающие.
