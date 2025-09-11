18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.09.2025, 18:17

В Актау обновлён Генплан города

Общество

В городской администрации считают, что с новым генеральным планом Актау усилит свою роль в качестве стратегического центра Каспийского региона, передает Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, новый Генплан направлен на развитие жилищного строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры, зелёных зон, а также производственных и рекреационных объектов.  

Срок реализации плана рассчитан до 2040 года.

В новой редакции особое внимание уделено комплексному развитию социальной инфраструктуры, повышению экологической устойчивости, а также укреплению туристско-рекреационного потенциала Каспийского побережья. Кроме того, документ предусматривает модернизацию инженерных сетей, совершенствование транспортной логистики и создание условий для реализации инвестиционных проектов. Обновлённый Генеральный план позволит с учётом территориального расширения Актау сформировать современную, комфортную и конкурентоспособную городскую среду, - говорится в сообщении акимата.

В акимате подчеркнули, что благодаря изменениям в Генплане Актау еще больше укрепит свою роль в качестве.  

Ранее сообщалось, что обновленный Генплан Актау утвердили в правительстве. 

 

 

Комментарии

Vladimir00
Vladimir00
Ага трещит Актау по швам.
11.09.2025, 18:43
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Усё идёт по плану, их гениальному плану...
11.09.2025, 16:41
Банкир
Банкир
Лис, так тебе и покажут))) Пляжи отсыпать не могут. Электричество и вода пропадают...Среду они хотят сформировать, да хоть четверг. Но хочу свет, воду и море
11.09.2025, 16:40
fox1167
fox1167
"В Актау обновлён Генплан города"------Пожалуйста в студию!
11.09.2025, 13:45
