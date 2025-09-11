В Актау обновлён Генплан города

Қазақ тіліне аудару

В городской администрации считают, что с новым генеральным планом Актау усилит свою роль в качестве стратегического центра Каспийского региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, новый Генплан направлен на развитие жилищного строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры, зелёных зон, а также производственных и рекреационных объектов.

Срок реализации плана рассчитан до 2040 года.

В новой редакции особое внимание уделено комплексному развитию социальной инфраструктуры, повышению экологической устойчивости, а также укреплению туристско-рекреационного потенциала Каспийского побережья. Кроме того, документ предусматривает модернизацию инженерных сетей, совершенствование транспортной логистики и создание условий для реализации инвестиционных проектов. Обновлённый Генеральный план позволит с учётом территориального расширения Актау сформировать современную, комфортную и конкурентоспособную городскую среду, - говорится в сообщении акимата.

В акимате подчеркнули, что благодаря изменениям в Генплане Актау еще больше укрепит свою роль в качестве.

