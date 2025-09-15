Научную статью школьницы из Актау опубликовали в журнале OxJournal

Қазақ тіліне аудару

Ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Жасмин Вадодария написала научную работу, которая была опубликована в авторитетном академическом издании для талантливых школьников всего мира – журнале OxJournal, сообщает Lada.kz .

Фото предоставила мама ученицы Надежда Вадодария

Научная работа актауской школьницы была выпущена в журнале под названием «The Diplomacy of Unequals: Power Asymmetries in Global Climate Diplomacy» («Дипломатия неравных: асимметрия власти в глобальной климатической дипломатии»).

В своей статье школьница затронула важную проблему - почему в переговорах о климатических условиях сильные государства имеют больше влияния, чем слабые, и как это отражается на справедливости принимаемых решений.

Школьница проанализировала современные вызовы мировой политики и показала, что именно неравенство в возможностях стран мешает выработке честных и эффективных решений для защиты климата. В своей работе она также предложила пути, которые могли бы сделать международное сотрудничество более справедливым и сбалансированным.

Стоит отметить, что публикация статьи Жасмин Вадодарии в престижном международном журнале OxJournal стала возможной благодаря ее победе в мае 2025 года в международном эссе-конкурсе Oxford Scholastica в номинации «Письмо и журналистика». Тогда она заняла первое место и выиграла полный учебный грант стоимостью 995 фунтов стерлингов. Этот грант дал ей возможность пройти летнюю онлайн-академическую программу, в рамках которой она вместе с талантливыми школьниками из разных стран работала под руководством выпускника Оксфордского университета. Успешно завершив программу, она написала и подготовила свою статью.