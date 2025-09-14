18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
14.09.2025, 10:32

Служат и спасают жизни: в Актау живет семья офицеров казахстанского флота

Общество 0 3 202 Сергей Кораблев

В Казахстане 14 сентября отмечают День семьи - праздник, напоминающий о важности семейных ценностей и взаимной поддержки. Историю офицерской четы, которых связала служба, рассказали в Актауском гарнизоне, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Фото пресс-службы Актауского гарнизона

В Военно-Морских Силах Казахстана служит командир учебно-тренировочной роты войсковой части 29011, майор Агабек Макулбек. Более десяти лет он демонстрирует высокие профессиональные результаты и личную ответственность.

В 2022 году майор Агабек Макулбек проявил настоящий героизм - он спас тонущего молодого человека в водах Каспийского моря. Этот поступок не остался незамеченным: за проявленное мужество и отвагу он был награждён медалью «Ерлігі үшін» Указом Президента РК.

Военная служба для майора - это не только профессия, но и путь, который он разделяет со своей семьей. Его супруга - капитан медицинской службы Альмара Ибрагимова также проходит военную службу на должности начальника хирургического отделения в бригаде морской пехоты, внося вклад в обеспечение боеспособности и здоровья личного состава.

Вместе супруги воспитывают двоих детей и с гордостью говорят о том, что именно армия связала их судьбы.

В преддверии Дня семьи супруги Макулбек выражают искренние поздравления всем жителям Казахстана, а также военнослужащим и их близким.

Желаем всем семейного счастья, любви и бесконечной радости. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уют и понимание. Семья - это надежный тыл и источник силы каждого защитника Отечества, - говорит семейная пара.

В Актауском гарнизоне говорят, что Министерство обороны страны высоко ценит выбор таких офицеров, для которых честь, долг и семья - не просто слова, а образ жизни.

24
0
1
