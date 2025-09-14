18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.09.2025, 14:07

«Как по рельсам»: на гремящий по ночам ливнесток жалуются жители Актау

Общество 0 2 058 Сергей Кораблев

Жители 4 микрорайона пожаловались на шумный ливнесток, который «гремит, как бесконечный поезд», сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Ливневая система располагается около дома №5 в 4 микрорайоне. Она, по словам людей, уже длительное время доставляет им неудобства. Металлическая конструкция гремит так сильно, уверяют жители, что создается ощущение, будто под окнами круглосуточно проезжает поезд.

Уважаемый акимат, разберитесь уже с гремящей ливневкой. Целый год не можете решить данную проблему, - обратились жители дома №5.

В городском акимате сообщили, что в Актау продолжаются работы по модернизации системы водоотводов.

Сейчас из 83 ливнестоков города на 43 проводится средний и капитальный ремонт, а в 10 точках планируется строительство новых систем.

Подрядной организации поручено восстановить ливневую систему в 4 микрорайоне у дома №5. Работы будут выполнены согласно графику, - пообещли чиновники.

Напомним, ранее местные жители раскритиковали качество недавнего ремонта ливневой канализации в центре города.

Позже в городской администрации рассказали о проводимых в городе работах по их модернизации.

1
15
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А можно временно перекрыть дорогу, перекопать и заложить трубу большого размера и заасфальтировать.
15.09.2025, 03:44
fox1167
fox1167
"в Актау продолжаются работы по модернизации системы водоотводов."-----Уже больше месяца прошло, как у "Казахтелеком" был сделан ремонт ливнёвки.Весь мусор, каменные глыбы и песок накидали в парковую зону возле остановки, и всё это так и валяется там! Когда подрядная организация наведёт там за собой порядок? Акимат почему не контролирует их работу?
14.09.2025, 13:11
maksimsh
maksimsh
Спасибо,что опубликовали,мы с этой просьбой обращаемся больше года.Если ее вообще зальют и уберут это будет лучшее решение. Ливневки должны быть вдоль дороги,а не поперек.
14.09.2025, 10:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предметНовости Казахстана
22.08.2025, 08:58 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?