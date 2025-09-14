«Как по рельсам»: на гремящий по ночам ливнесток жалуются жители Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители 4 микрорайона пожаловались на шумный ливнесток, который «гремит, как бесконечный поезд», сообщает Lada.kz .

Ливневая система располагается около дома №5 в 4 микрорайоне. Она, по словам людей, уже длительное время доставляет им неудобства. Металлическая конструкция гремит так сильно, уверяют жители, что создается ощущение, будто под окнами круглосуточно проезжает поезд.

Уважаемый акимат, разберитесь уже с гремящей ливневкой. Целый год не можете решить данную проблему, - обратились жители дома №5.

В городском акимате сообщили, что в Актау продолжаются работы по модернизации системы водоотводов.

Сейчас из 83 ливнестоков города на 43 проводится средний и капитальный ремонт, а в 10 точках планируется строительство новых систем.

Подрядной организации поручено восстановить ливневую систему в 4 микрорайоне у дома №5. Работы будут выполнены согласно графику, - пообещли чиновники.

Напомним, ранее местные жители раскритиковали качество недавнего ремонта ливневой канализации в центре города.

Позже в городской администрации рассказали о проводимых в городе работах по их модернизации.