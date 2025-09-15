18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.09.2025, 09:54

Жители Актау оценили фильм об истории становления города Шевченко

Общество 0 6 079 Лиана Рязанцева

На YouTube опубликован фильм Валерия Маркова об истории становления города Шевченко, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Фильм под названием «История города Шевченко» вышел на YouTube 12 сентября и уже получил положительную оценку зрителей.

Валерий Марков в своем фильме представил уникальные кадры и подробно рассказал о становлении города Шевченко в Мангышлакской области.

История Шевченко, а ныне Актау, началась с 1956 года, когда на полуостров Мангышлак на поиски месторождений урановых руд пароходом из Махачкалы прибыла геологическая партия №45. Руководителем партии был назначен Анатолий Иванович Кореневский. Именно он распорядился разбить палаточный лагерь на мысе Меловой, тем самым указав место будущего города, - говорится в начале фильма.

В фильме представлены кадры строительства первого детского сада, автобазы, школы, кинотеатра, заводов и жилых домов.

Фильм получил положительные отклики зрителей на YouTube:

Спасибо за прекрасное видео. Я увидела своего отца в кадре про первую мангышлакскую нефть 5 июля 1961 года. В кадре главный геолог экспедиции Б. Алиев, буровой мастер А. Губанов и старший инженер Иса Назымов (мой отец - крайний справа). Это наша история и мы должны помнить о людях, которые, не жалея себя, в тяжелейших природных условиях трудились на благо своей Родины, чтобы мы - подрастающее поколение - жили прекрасно. Большое спасибо им.

Какое замечательное видео, местами до слез! Такие теплые воспоминания о детстве, о месте работы папы. О всем том прекрасном, которое не вернешь. Так приятно видеть, какой был сплоченный, дружный народ, которых объединяла общая цель.

Мой любимый город! Цвети и процветай, радуй нас своим светлым будущим и добрым настоящим! А мы тебя помним и любим! Благодарю тебя, Шевченко, и Каспий за то, что родилась у вас!

Отмечается, что в основу фильма легли воспоминания первопроходцев - Александра Николаевича Клинчева, Галины Борисовны Соколовой, Геннадия Ивановича Рогового и многих других.

В финале фильма звучит мысль древних мудрецов: «Если у человека нет прошлого, то откуда возьмётся будущее». Автор фильма выражает надежду, что у города впереди светлое будущее и жива память, которую есть кому передать, пока живы ветераны и первопроходцы, бережно хранящие его историю.

99
3
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Jack
Jack
Хороший фильм! Спасибо за воспоминания!
15.09.2025, 14:48
дорожник
дорожник
Я -шевченковец
15.09.2025, 13:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?