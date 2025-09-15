Жители Актау оценили фильм об истории становления города Шевченко

Қазақ тіліне аудару

Кадр видео

Фильм под названием «История города Шевченко» вышел на YouTube 12 сентября и уже получил положительную оценку зрителей.

Валерий Марков в своем фильме представил уникальные кадры и подробно рассказал о становлении города Шевченко в Мангышлакской области.

История Шевченко, а ныне Актау, началась с 1956 года, когда на полуостров Мангышлак на поиски месторождений урановых руд пароходом из Махачкалы прибыла геологическая партия №45. Руководителем партии был назначен Анатолий Иванович Кореневский. Именно он распорядился разбить палаточный лагерь на мысе Меловой, тем самым указав место будущего города, - говорится в начале фильма.

В фильме представлены кадры строительства первого детского сада, автобазы, школы, кинотеатра, заводов и жилых домов.

Фильм получил положительные отклики зрителей на YouTube:

Спасибо за прекрасное видео. Я увидела своего отца в кадре про первую мангышлакскую нефть 5 июля 1961 года. В кадре главный геолог экспедиции Б. Алиев, буровой мастер А. Губанов и старший инженер Иса Назымов (мой отец - крайний справа). Это наша история и мы должны помнить о людях, которые, не жалея себя, в тяжелейших природных условиях трудились на благо своей Родины, чтобы мы - подрастающее поколение - жили прекрасно. Большое спасибо им.

Какое замечательное видео, местами до слез! Такие теплые воспоминания о детстве, о месте работы папы. О всем том прекрасном, которое не вернешь. Так приятно видеть, какой был сплоченный, дружный народ, которых объединяла общая цель.

Мой любимый город! Цвети и процветай, радуй нас своим светлым будущим и добрым настоящим! А мы тебя помним и любим! Благодарю тебя, Шевченко, и Каспий за то, что родилась у вас!

Отмечается, что в основу фильма легли воспоминания первопроходцев - Александра Николаевича Клинчева, Галины Борисовны Соколовой, Геннадия Ивановича Рогового и многих других.

В финале фильма звучит мысль древних мудрецов: «Если у человека нет прошлого, то откуда возьмётся будущее». Автор фильма выражает надежду, что у города впереди светлое будущее и жива память, которую есть кому передать, пока живы ветераны и первопроходцы, бережно хранящие его историю.