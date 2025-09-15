Фотографы из тюркских государств посетят природные красоты Мангистау для создания выставки

Қазақ тіліне аудару

Фотографы из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Башкортостана и Кабардино-Балкарии (Россия) прибыли в Мангистаускую область для участия в международном фестивале-фотовыставке. Жители региона смогут бесплатно посетить экспозицию работ фотографов, передает Lada.kz.

Фото ЦОП региона

В Мангистау стартовал международный фестиваль-фотовыставка.

Фотографов ждёт четырёхдневная фотоэкспедиция по достопримечательностям региона.

В программе поездки посещение таких мест, как: Торыш, Шайыр, Кок-кала, Шеркала, Айракты, Ыбыктысай, Бозжыра, Сенек, Кызылкуп и многих других.

В ходе поездки фотографы смогут запечатлеть уникальную природу Мангистау, повседневную жизнь тружеников региона, а также национальные традиции и обычаи. Главная цель фестиваля – через искусство фотографии широко популяризировать живописную природу Мангистау, его историко-культурные ценности, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

После экспедиции лучшие работы, созданные в рамках фестиваля, будут представлены на специальной выставке для жителей региона.

Жители области смогут бесплатно посетить выставку с 19 сентября. Она продлится в течение месяца и будет проходить в областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдыкова.