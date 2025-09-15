Перепродали квартиры по несколько раз: дольщики пришли к акимату области в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау разгорелся очередной скандал с возведением многоквартирного жилого дома с участием дольщиков. В полиции сообщили, что начато уголовное расследование, передает Lada.kz .

ЖК "Жаксылык". Фото: 2Gis

Возмущенные дольщики сегодня, 15 сентября, пришли к акимату области. По словам людей, застройщик продал одни и те же квадратные метры ЖК «Жаксылык» сразу нескольким покупателям.

- В нашем жилом комплексе возникла серьёзная проблема. Председатель ЖСК (прим. жилищно-строительный кооператив) совместно с застройщиком и подрядчиком собрали с дольщиков значительные средства, однако строительство дома до сих пор не завершено. Более того, выяснилось, что некоторые квартиры были проданы сразу нескольким людям, то есть на один объект недвижимости претендуют несколько дольщиков. Мы считаем, что это мошенническая схема, и намерены добиваться справедливости и защиты наших прав в рамках закона, - сообщили нашему журналисту дольщики.

В социальных сетях распространяется информация о том, что застройщик пошел на этот шаг якобы для ускорения завершения ввода дома в эксплуатацию.

«Глава строительной компании ТОО «Global Construction BI» признал, что пошёл на этот шаг ради ускорения завершения строительства. Однако такие действия вызвали сильное общественное недовольство и подозрения в намеренном мошенничестве», - говорится телеграм-канале «Письма Президенту».

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на основании заявления потерпевших возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как разъяснили в отделе архитектуры и градостроительства города Актау, объект жилищного комплекса «Жаксылык» возводится на основании выданного в установленном порядке разрешения на строительство.

Вместе с тем, разрешение на привлечение денежных средств дольщиков в рамках Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» застройщику не выдавалось.

«Акимат города Актау со своей стороны держит ситуацию на контроле и готов оказывать содействие правоохранительным органам в пределах своей компетенции», - сообщили в администрации города.

Согласно информации, размещенной на сайте kn.kz, шестиэтажный жилой комплекс «Жаксылык» класса «комфорт» расположен в 32В микрорайоне. В жилом комплексе предусмотрено 245 квартир – одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Статус процесса строительства указан как «строится».