Необычные малые архитектурные формы удивили жителей Актау

Сегодня, 15 сентября, в социальных сетях жители Актау активно обсуждают необычные малые архитектурные формы, установленные на площади перед областной универсальной библиотекой. Редакция Lada.kz выяснила, что это за конструкции и кому они принадлежат.

Фото автора

Необычные малые архитектурные формы установили на площади, между областной универсальной библиотекой им. Кабиболлы Сыдиыкова и областным историко-краеведческим музеем им. Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

На площади установили 15 малых архитектурных форм.

Необычные арт-объекты сразу привлекли внимание горожан и стали поводом для обсуждения в социальных сетях.

Среди установленных форм — фигура тигра, девушка в национальном костюме, копья и другие арт-объекты.

Заместитель директора культурно-досугового комплекса им.Абая Маргарита Омарова рассказала, что все эти скульптуры установлены в рамках международного фестиваля скульпторов и художников.

Изначально скульптуры планировалось разместить по всему городу, однако пока их установили вдоль всей площади в 19А микрорайоне, - рассказала она.

Арт-объекты были подарены нашему городу скульпторами из Турции, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана. Среди скульптур есть и работы актауских мастеров.