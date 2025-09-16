В Мангистау запущены цифровые сервисы «Социальный кошелёк» и «QazaqGaz Aimaq»

Талгат Избасов рассказал, что через новый сервис жители смогут получать льготы на использование бытового газа.

«Социальный кошелёк» – это сервис в приложении EGOV Mobile. Он позволяет получателям адресной социальной и жилищной помощи получать скидку на товарный газ с помощью электронных ваучеров. С 1 июля 2025 года пилотный проект внедряется по всей республике. В результате – на объем 204 тысячи кубометров газа выдано 9,5 тысячи ваучеров, из них 7,2 тысячи ваучеров активированы через акиматы, а 2,3 тысячи – самостоятельно гражданами через сервис «Социальный кошелек», – рассказал Талгат Избасов.

Руководитель отдела Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Сатжан Сабыров рассказал о значении мобильного приложения «QazaqGaz Aimaq».

Разработанное АО «QazaqGaz Aimaq» мобильное приложение позволяет потребителям отправлять показания газовых счетчиков онлайн. С помощью специального сервиса можно не ждать прихода контролера, самостоятельно передавать показания, вводить данные в любое удобное время без звонков в контакт-центр, проверять корректность информации и просматривать историю расчетов. На сегодняшний день по всему Казахстану более 157 тысяч человек скачали приложение и ввели свои лицевые счета. Только в августе было передано более 60 тысяч показаний. Это свидетельствует о высокой востребованности сервиса, – отметил Сатжан Сабыров.