В Актау перепродали квартиры по несколько раз: руководителя строительной компании поместили в ИВС

Қазақ тіліне аудару

В Актау начато расследование в отношении руководящего лица ТОО «Global Construction BI», которого обвинили в продаже одной жилой площади сразу нескольким покупателям, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Freepik

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на основании заявлений потерпевших возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (мошенничество).

Директора компании 1976 года рождения поместили в изолятор временного содержания. Других подробностей в полиции пока не раскрывают.

Напомним, очередной скандал с возведением многоквартирного жилого дома разгорелся в Актау. Возмущенные дольщики пришли 15 сентября в областной акимат.