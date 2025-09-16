В Мангистау вынесены приговоры руководству ТОО «West Oil Software» по фактам хищений

Қазақ тіліне аудару

Судебный приговор был вынесен по уголовным делам, начатым в результате проверки в предприятиях нефтегазовой сферы, передает Lada.kz .

Фото: depositphotos.com

Как сообщили в Мангистауской областной прокуратуре, в деятельности ТОО «West Oil Software» были выявлены нарушения в сфере материального обеспечения.

В рамках досудебного расследования задержаны три лица, занимавшие ключевые руководящие должности в предприятии.

Суд признал их виновными и приговорил к различным видам наказания.

Так, один из руководителей предприятия судом признан виновным по факту хищения бюджетных средств и лишен свободы на 3 года и 2 месяца.

В ходе рассмотрения судом уголовного дела по существу осужденными возмещен ущерб в размере 261 млн тенге.

Напомним, в 2024 году в ТОО «West Oil Software» выявлены факты выплаты более 400 миллионов тенге фактически неработающим на предприятии сотрудникам, в том числе близким родственникам руководства компании.