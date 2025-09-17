Возобновлён экспорт нефти из порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан

По данным пресс-службы КМГ, с 13 сентября из порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти.

Поставки по данному маршруту были приостановлены в августе текущего года. Объем транспортировки казахстанской нефти в направлении БТД за 8 месяцев 2025 года составил 0,9 млн тонн. В 2022 году между КМГ и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR подписано соглашение о транзите казахстанской нефти. В 2024 году КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики, - говорится в сообщении.