17.09.2025, 17:10

Возобновлён экспорт нефти из порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан

Общество Лиана Рязанцева

АО НК «КазМунайГаз» заявил о возобновлении экспорт нефти из порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), передает Lada.kz

Фото пресс-службы КМГ
Фото пресс-службы КМГ

По данным пресс-службы КМГ, с 13 сентября из порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти.

Поставки по данному маршруту были приостановлены в августе текущего года. Объем транспортировки казахстанской нефти в направлении БТД за 8 месяцев 2025 года составил 0,9 млн тонн. В 2022 году между КМГ и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR подписано соглашение о транзите казахстанской нефти. В 2024 году КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики, - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая отгрузка планируется 20 сентября.

fox1167
fox1167
"отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти."----Это объём всего лишь одного танкера!
17.09.2025, 12:28
