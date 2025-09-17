18+
Абилкаир Байпаков: территория бывшей резиденции станет "изюминкой" Актау

Лиана Рязанцева

Аким Актау Абилкаир Байпаков на встрече с журналистами рассказал о судьбе бывшей резиденции и пояснил, почему затянулось решение по данной территории, передает Lada.kz

Фото из архива

Абилкаир Байпаков рассказал, что утвержден Генеральный план города с учетом корректировок, в которые включена модернизация территории бывшей резиденции.

Сейчас разрабатывается план детальной планировки, впереди предстоит большая работа. Процесс затянулся из-за необходимости прохождения всех процедур согласования — экологических, строительных и других норм с соответствующими государственными органами и министерствами. Генеральный план уже утвержден. До конца года мы завершим разработку детального плана. В проект включены административные здания, спортивные и культурные объекты. После реализации этот проект станет настоящей изюминкой нашего города, сформировав самую комфортную и современную городскую среду, — сказал аким города.

Глава города отметил, что на данной территории будут предусмотрены объекты для детей и взрослых, административные здания и многое другое. Аким пообещал, что территория будет привлекательна и для местных жителей, и для туристов. 

Напомним, ранее сообщали, что на месте бывшей резиденции планируется построить стадион, большую мечеть и детские площадки.  

 

