Жители Актау опасаются пожара из-за неубранного сухостоя

Жители Актау заявляют, что во дворах 26 микрорайона оставлены спиленные сухие деревья, которые до сих пор не убрали. Жалобу прокомментировали в городской администрации, сообщает Lada.kz .

Фото жильцов дома №41 в 26 микрорайоне

Ветки и стволы, говорят жители 26 микрорайона, лежат кучами прямо во дворах.

Люди беспокоятся, что в случае возгорания сухостоя ответственность никто на себя не возьмет.

Кругом дети играют, если кто-то бросит спичку или непотушенную сигарету, последствия могут быть серьезными, - отмечают житлеи дома №41.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что по данному адресу подрядной организации дано поручение об уборке сухих деревьев.