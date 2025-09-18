Стало известно, какие ремонтные работы провели в аэропорту Актау

Қазақ тіліне аудару

В пресс-службе Международного аэропорта Актау рассказали о ходе ремонта в воздушной гавани. Несмотря на высокий объём строительных работ, объект стабильно обеспечивает выполнение рейсов и расширяет маршрутную сеть. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото с сайта aktau-airport.kz

С 15 мая 2025 года на аэродроме ведутся строительно-монтажные работы. Уже уложено более 145 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, полностью завершена реконструкция рулёжных дорожек С и В. Перрон площадью свыше 126 тысяч квадратных метров планируют завершить до конца года.

На время ремонта аэропорт работал в особом режиме: днём шли строительные работы, а ночью принимались и отправлялись до 25 самолётов вместимостью около 170 пассажиров каждый. С 15 июля взлётно-посадочная полоса вновь открыта для круглосуточной эксплуатации.

Реконструкция позволит не только повысить уровень безопасности полётов, но и расширить возможности аэропорта для обслуживания грузовых самолётов большой взлётной массы, - сообщили в администрации.

Куда можно улететь из Актау

Сегодня аэропорт обслуживает 116 регулярных рейсов в неделю по 18 направлениям: восемь внутренних (Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Уральск, Караганда, Туркестан, Актобе) и 10 международных (Баку, Москва, Нукус, Стамбул, Тегеран, Горган, Тбилиси, Кутаиси, Екатеринбург, Казань).

С 23 сентября авиакомпания SCAT запустила прямые рейсы Актау – Караганда. Полёты выполняются дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео с подтоплением зала ожидания воздушной гавани. В аэропорту пояснили, что ситуация носила временный характер и была связана с сильными осадками во время подготовки объектов к зимнему периоду. Воду убрали в кратчайшие сроки, работу зала восстановили.