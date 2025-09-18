18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 12:29

Стало известно, какие ремонтные работы провели в аэропорту Актау

Общество 0 1 956 Наталья Вронская

В пресс-службе Международного аэропорта Актау рассказали о ходе ремонта в воздушной гавани. Несмотря на высокий объём строительных работ, объект стабильно обеспечивает выполнение рейсов и расширяет маршрутную сеть. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото с сайта aktau-airport.kz
Фото с сайта aktau-airport.kz

С 15 мая 2025 года на аэродроме ведутся строительно-монтажные работы. Уже уложено более 145 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, полностью завершена реконструкция рулёжных дорожек С и В. Перрон площадью свыше 126 тысяч квадратных метров планируют завершить до конца года.

На время ремонта аэропорт работал в особом режиме: днём шли строительные работы, а ночью принимались и отправлялись до 25 самолётов вместимостью около 170 пассажиров каждый. С 15 июля взлётно-посадочная полоса вновь открыта для круглосуточной эксплуатации.

Реконструкция позволит не только повысить уровень безопасности полётов, но и расширить возможности аэропорта для обслуживания грузовых самолётов большой взлётной массы, - сообщили в администрации.

Куда можно улететь из Актау

Сегодня аэропорт обслуживает 116 регулярных рейсов в неделю по 18 направлениям: восемь внутренних (Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Уральск, Караганда, Туркестан, Актобе) и 10 международных (Баку, Москва, Нукус, Стамбул, Тегеран, Горган, Тбилиси, Кутаиси, Екатеринбург, Казань).

С 23 сентября авиакомпания SCAT запустила прямые рейсы Актау – Караганда. Полёты выполняются дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео с подтоплением зала ожидания воздушной гавани. В аэропорту пояснили, что ситуация носила временный характер и была связана с сильными осадками во время подготовки объектов к зимнему периоду. Воду убрали в кратчайшие сроки, работу зала восстановили.

7
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?