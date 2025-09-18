Вандализм в Актау: плохое воспитание оплачивают налогоплательщики

Қазақ тіліне аудару

В Актау по-прежнему остается нерешенной проблема вандализма и порчи городского имущества. На встрече акима Актау Абилкаира Байпакова со СМИ этот вопрос поднял корреспондент Lada.kz . Представители власти рассказали, как намерены усилить контроль за ситуацией.

Архивный коллаж Lada.kz

Журналист отметила, что в городе регулярно ломают лавочки, ограждения и малые архитектурные формы, однако привлеченных к ответственности фактически нет. При этом видеокамеры на набережных и в скверах часто не работают, а иски о возмещении ущерба почти не подаются.

Представители Актауского городского отдела ЖКХ подтвердили, что за последние годы в суд направлено лишь два иска. Основная причина – отсутствие работающих камер, которые должны фиксировать нарушения. Сейчас совместно с региональным управлением цифровизации готовятся проекты по установке новых систем видеонаблюдения в местах, где чаще всего происходят акты вандализма.

Аким города Абилкаир Байпаков признал актуальность поднятой темы и подчеркнул, что этот вопрос необходимо рассматривать совместно с полицией:

«Это наш город, город-красавец, наш любимый город. Мы должны беречь его, как ребенка. Я призываю подрастающее поколение и старших горожан к нулевой терпимости к вандализму. Если мы видим такие случаи, нельзя проходить мимо, нужно делать замечания и предупреждать».

По словам акима, аналогичная проблема наблюдается и с несанкционированными свалками: грузовые автомобили вывозят мусор в неположенные места, что фиксируется очевидцами и публикуется в социальных сетях.

Глава областного центра пообещал, что совместно с полицией и профильными управлениями будут приняты меры по усилению контроля и наказания виновных.

Напомним, ранее в Актау вандалы уничтожили зеленые насаждения, высаженные на городской набережной.