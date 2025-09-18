18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 13:19

Вандализм в Актау: плохое воспитание оплачивают налогоплательщики

Общество 0 2 154 Наталья Вронская

В Актау по-прежнему остается нерешенной проблема вандализма и порчи городского имущества. На встрече акима Актау Абилкаира Байпакова со СМИ этот вопрос поднял корреспондент Lada.kz. Представители власти рассказали, как намерены усилить контроль за ситуацией.

Архивный коллаж Lada.kz
Архивный коллаж Lada.kz

Журналист отметила, что в городе регулярно ломают лавочки, ограждения и малые архитектурные формы, однако привлеченных к ответственности фактически нет. При этом видеокамеры на набережных и в скверах часто не работают, а иски о возмещении ущерба почти не подаются.

Представители Актауского городского отдела ЖКХ подтвердили, что за последние годы в суд направлено лишь два иска. Основная причина  отсутствие работающих камер, которые должны фиксировать нарушения. Сейчас совместно с региональным управлением цифровизации готовятся проекты по установке новых систем видеонаблюдения в местах, где чаще всего происходят акты вандализма.

Аким города Абилкаир Байпаков признал актуальность поднятой темы и подчеркнул, что этот вопрос необходимо рассматривать совместно с полицией:

«Это наш город, город-красавец, наш любимый город. Мы должны беречь его, как ребенка. Я призываю подрастающее поколение и старших горожан к нулевой терпимости к вандализму. Если мы видим такие случаи, нельзя проходить мимо, нужно делать замечания и предупреждать».

По словам акима, аналогичная проблема наблюдается и с несанкционированными свалками: грузовые автомобили вывозят мусор в неположенные места, что фиксируется очевидцами и публикуется в социальных сетях.

Глава областного центра пообещал, что совместно с полицией и профильными управлениями будут приняты меры по усилению контроля и наказания виновных.

Напомним, ранее в Актау вандалы уничтожили зеленые насаждения, высаженные на городской набережной.

6
10
1
Комментарии

3 комментарий(ев)
Jack
Jack
Дада... снова НОВЫЕ системы видеонаблюдения. Старые то что не работают? Сколько системы не меняй - если в них никто не смотрит толку ноль..
19.09.2025, 06:09
fox1167
fox1167
"Абилкаир Байпаков"-----кто это?
19.09.2025, 02:22
Aqtau_2023
Aqtau_2023
На скальную тропу пустите пеший маршрут из трёх черепашек ниндзя, пусть туда сюда ходят.
18.09.2025, 09:10
