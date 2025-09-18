Онкологи проведут бесплатный прием населения в Актау и Мунайлы

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауском областном онкологическом центре и в Мунайлинской районной больнице пройдет День открытых дверей. Бесплатные консультации и обследования смогут пройти все желающие, вне зависимости от статуса застрахованности. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.