Онкологи проведут бесплатный прием населения в Актау и Мунайлы

В Мангистауском областном онкологическом центре и в Мунайлинской районной больнице пройдет День открытых дверей. Бесплатные консультации и обследования смогут пройти все желающие, вне зависимости от статуса застрахованности. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.
Прием проведут онкологи: маммолог, хирург, гинеколог и специалист УЗИ.
Даже при отсутствии обязательных взносов в систему социального медицинского страхования все жители смогут пройти бесплатное обследование. Обследования будут проводиться на современном медицинском оборудовании, - отметили в пресс-службе центра.
Прием пройдет в областном онкологическом центре в Актау и Мунайлинской районной больнице 20 сентября с 09:00 до 13:00 часов.
Комментарии0 комментарий(ев)