Опасно для жизни: МАЭК распространил важное сообщение

Қазақ тіліне аудару

ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будут проводить плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей в Актау. Жителей областного центра просят проявить бдительность, сообщает Lada.kz .

Архивное фото: ЦОК Мангистауской области

Мероприятия будут длиться с 19 по 23 сентября.

Во избежание несчастных случаев во время проведения испытаний просим не подходить к трубопроводам тепловых сетей ближе, чем на 10 метров, - сказано в сообщении МАЭКа.

Ранее ГКП «АУЭС» сообщало о временном отключении электроэнергии в нескольких микрорайонах города в ночь с 18 на 19 сентября. Подробнее по ссылке.