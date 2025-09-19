18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 19:29

Казахстан привлек свыше 800 млрд тенге на проект автодороги Бейнеу – Саксаульский

Общество 0 2 472 Наталья Вронская

Под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями, в рамках которого обсуждался проект автодороги Бейнеу – Саксаульский, передает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт Правительства РК.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Главной темой стало привлечение средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Исламского банка развития (ИБР) для реализации крупных инфраструктурных проектов под государственные гарантии.

Особое внимание уделено строительству автодороги Бейнеу – Саксаульский, которая войдет в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута. В ближайшее время предстоит начать возведение новой трассы протяженностью 765 километров, включая участки Бейнеу – Саксаульский и Бозой – Шалкар. Министерство транспорта сообщает, что завершение ТЭО (технико-экономическое обоснование) и старт строительных работ запланированы на ближайший период. ЕБРР и МБРР направили мандатные письма и выразили готовность выделить на проект более 800 миллиардов тенге.

Кроме того, обсуждалась реализация совместного проекта АО «НК «ҚТЖ» с МБРР и АБИИ Transforming Rail and Connectivity in Kazakhstan (Middle Corridor Development) по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора.

Отдельно рассмотрено сотрудничество с Исламским банком развития по созданию инженерно-коммуникационной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. По прогнозу министерства индустрии и строительства, это обеспечит рост добавленной стоимости обрабатывающей промышленности на 6,1% к 2030 году.

Реализация проектов позволит значительно укрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного коридора, повысить инвестиционную привлекательность и стимулировать развитие деловой среды.

25
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
chilian
chilian
Офигеть! Само государство берет кредиты в банках? Почему бы не использовать деньги из Нацфонда для таких проектов?
19.09.2025, 12:45
Ed Word
Ed Word
Об этой дороге уже 12 лет говорят, дороги нет не смторя на сотни уже выделенных миллионов, а аппетиты чиновников строящих дорогу продолжают расти семимильными шагами https://www.lada.kz/gosinformzakaz/goskomunalka/116722-v-mangistau-postroyat-novuyu-dorogu-v-napravlenii-beyneu-shalkar.html и https://www.np.kz/news/ekonomika/promyshlennost/doroga-bejneu-shalkar-obeshhannogo-10-let-zhdem
19.09.2025, 11:05
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Даже у Гитлера не было таких долгосрочных планов по отмыву денег.
19.09.2025, 03:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?