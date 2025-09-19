Казахстан привлек свыше 800 млрд тенге на проект автодороги Бейнеу – Саксаульский

Қазақ тіліне аудару

Под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями, в рамках которого обсуждался проект автодороги Бейнеу – Саксаульский, передает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт Правительства РК.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Главной темой стало привлечение средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Исламского банка развития (ИБР) для реализации крупных инфраструктурных проектов под государственные гарантии.

Особое внимание уделено строительству автодороги Бейнеу – Саксаульский, которая войдет в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута. В ближайшее время предстоит начать возведение новой трассы протяженностью 765 километров, включая участки Бейнеу – Саксаульский и Бозой – Шалкар. Министерство транспорта сообщает, что завершение ТЭО (технико-экономическое обоснование) и старт строительных работ запланированы на ближайший период. ЕБРР и МБРР направили мандатные письма и выразили готовность выделить на проект более 800 миллиардов тенге.

Кроме того, обсуждалась реализация совместного проекта АО «НК «ҚТЖ» с МБРР и АБИИ Transforming Rail and Connectivity in Kazakhstan (Middle Corridor Development) по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора.

Отдельно рассмотрено сотрудничество с Исламским банком развития по созданию инженерно-коммуникационной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. По прогнозу министерства индустрии и строительства, это обеспечит рост добавленной стоимости обрабатывающей промышленности на 6,1% к 2030 году.

Реализация проектов позволит значительно укрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного коридора, повысить инвестиционную привлекательность и стимулировать развитие деловой среды.