Полицейских осудили за превышение полномочий в Мангистау: их родственники обратились к Токаеву

Фото: скриншот из видео

Суд признал пятерых полицейских виновными в превышении должностных полномочий. Трое из них получили по пять лет тюрьмы, двое – по два с половиной года условно. Сами стражи порядка заверяют – их оклеветали и незаконно осудили.

Наше дело длится полтора года и сопровождается многочисленными нарушениями Закона и принципов справедливости. Сначала ребятам вменяли статью «Пытки». Это дело было рассмотрено судом присяжных. Присяжные, выслушав все доказательства и свидетелей, вынесли оправдательный приговор. Народ сказал своё слово – они невиновны, - говорит супруга одного из осужденных полицейских.

Прокуратура обжаловала это решение. Как утверждают родственники, приговор был отменён по формальной причине: председатель суда Иниятулла Досетов внезапно ушёл на больничный в день объявления приговора, из-за чего процесс признали «с нарушением процедуры».

Дело вернули, и на повторном процессе на стадии прений прокуратура потребовала переквалификации на статью 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). В результате дело из областного суда передали в Актауский городской суд.

Уже там, в ускоренном режиме – всего за 5 заседаний – без полноценного исследования доказательств, под давлением прокуратуры судья А. Булакбаева вынесла обвинительный приговор ребятам. При этом суд проигнорировал ключевые обстоятельства: потерпевший открыто демонстрировал предвзятость к полиции, называл их «шайкой» и «оборотнями в погонах»; его показания и показания его брата противоречили видеозаписям; ключевой свидетель, который изначально писал заявление на «потерпевшего» в нашем деле, на последнее судебное заседание не явился и не был допрошен нашей стороной; экспертиза показала несоответствие времени телесных повреждений; свидетели утверждали, что сразу после задержания у потерпевшего не было никаких повреждений; на видеозаписях не видно никаких противоправных действий со стороны полицейских, напротив, видно, как сам потерпевший ведёт себя агрессивно, - рассказывает на видео супруга одного из осужденных.

Все сомнения, которые по закону (ст. 19 ч. 3 УПК РК) должны толковаться в пользу подсудимых, были полностью проигнорированы, считают родные осужденных полицейских.

Уважаемый господин Президент, мы видим, как институт присяжных фактически обесценивается в Республике Казахстан. Когда оправдательный приговор, вынесенный народом, ломается через формальности и переквалификации, а обвинительный выносится поспешно и однобоко – это не правосудие, это давление, - обратились родственники.

Напомним, в марте прошлого года был задержан мужчина, которого подозревали в краже оборудования. Однако он обвинил правоохранителей в пытках и превратился из подозреваемого в потерпевшего. Спустя почти год третий по счету суд вынес решение не в пользу полицейских.