18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.09.2025, 11:18

Полицейских осудили за превышение полномочий в Мангистау: их родственники обратились к Токаеву

Общество 0 3 212 Ольга Максимова

Родственники полицейских, осужденных за превышение должностных полномочий, записали видеообращение к президенту, передает Lada.kz

Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео

Суд признал пятерых полицейских виновными в превышении должностных полномочий. Трое из них получили по пять лет тюрьмы, двое  по два с половиной года условно. Сами стражи порядка заверяют  их оклеветали и незаконно осудили.

Наше дело длится полтора года и сопровождается многочисленными нарушениями Закона и принципов справедливости. Сначала ребятам вменяли статью «Пытки». Это дело было рассмотрено судом присяжных. Присяжные, выслушав все доказательства и свидетелей, вынесли оправдательный приговор. Народ сказал своё слово – они невиновны, - говорит супруга одного из осужденных полицейских.

Прокуратура обжаловала это решение. Как утверждают родственники, приговор был отменён по формальной причине: председатель суда Иниятулла Досетов внезапно ушёл на больничный в день объявления приговора, из-за чего процесс признали «с нарушением процедуры».

Дело вернули, и на повторном процессе на стадии прений прокуратура потребовала переквалификации на статью 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). В результате дело из областного суда передали в Актауский городской суд.

Уже там, в ускоренном режиме – всего за 5 заседаний  без полноценного исследования доказательств, под давлением прокуратуры судья А. Булакбаева вынесла обвинительный приговор ребятам. При этом суд проигнорировал ключевые обстоятельства: потерпевший открыто демонстрировал предвзятость к полиции, называл их «шайкой» и «оборотнями в погонах»; его показания и показания его брата противоречили видеозаписям; ключевой свидетель, который изначально писал заявление на «потерпевшего» в нашем деле, на последнее судебное заседание не явился и не был допрошен нашей стороной; экспертиза показала несоответствие времени телесных повреждений; свидетели утверждали, что сразу после задержания у потерпевшего не было никаких повреждений; на видеозаписях не видно никаких противоправных действий со стороны полицейских, напротив,  видно, как сам потерпевший ведёт себя агрессивно, - рассказывает на видео супруга одного из осужденных.

Все сомнения, которые по закону (ст. 19 ч. 3 УПК РК) должны толковаться в пользу подсудимых, были полностью проигнорированы, считают родные осужденных полицейских.

Уважаемый господин Президент, мы видим, как институт присяжных фактически обесценивается в Республике Казахстан. Когда оправдательный приговор, вынесенный народом, ломается через формальности и переквалификации, а обвинительный выносится поспешно и однобоко  это не правосудие, это давление, - обратились родственники.

Напомним, в марте прошлого года был задержан мужчина, которого подозревали в краже оборудования. Однако он обвинил правоохранителей в пытках и превратился из подозреваемого в потерпевшего. Спустя почти год третий по счету суд вынес решение не в пользу полицейских.

9
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Верховенство закона, а также независимость и справедливость суда провозглашаемые с высоких трибун во всех их красках реалий жизни нового старого ПАПулизма...
19.09.2025, 13:00
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ни к одному из полицейских не испытываю жалости.
19.09.2025, 08:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?