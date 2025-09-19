Жанаозен стал больше – к городу присоединили прилегающие территории

Правительство Казахстана приняло постановление от 15 сентября 2025 года об изменении границ Жанаозена. Теперь город стал больше, передает Lada.kz.
Согласно опубликованным данным, к Жанаозену присоединили часть земель Каракиянского района.
Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2025 года и постановлением акимата Мангистауской области от 19 февраля 2025 года «Об изменении границ города Жанаозен и Каракиянского района Мангистауской области» об изменении границ (черты) города Жанаозена Мангистауской области путем включения части земель Каракиянского района общей площадью 112988,2 гектара в границы города Жанаозена, - говорится в документе.
Населенные пункты, присоединяемые к городу из земель Каракиянского района:
С учетом внесенных изменений, общая площадь Жанаозена составила 164 604,5 гектара.
Постановление вводится в действие с 29 сентября 2025 года.
Напомним, ранее стало известно об изменении границ Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано правительством РК от 17 мая 2024 года. Подробнее по ссылке.
Комментарии0 комментарий(ев)