19.09.2025, 10:39

Жанаозен стал больше – к городу присоединили прилегающие территории

Общество 0 2 684 Ольга Максимова

Правительство Казахстана приняло постановление от 15 сентября 2025 года об изменении границ Жанаозена. Теперь город стал больше, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Согласно опубликованным данным, к Жанаозену присоединили часть земель Каракиянского района.

Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2025 года и постановлением акимата Мангистауской области от 19 февраля 2025 года «Об изменении границ города Жанаозен и Каракиянского района Мангистауской области» об изменении границ (черты) города Жанаозена Мангистауской области путем включения части земель Каракиянского района общей площадью 112988,2 гектара в границы города Жанаозена, - говорится в документе.

Населенные пункты, при­со­еди­ня­е­мые к городу из зе­мель Ка­ра­ки­ян­ско­го рай­о­на:

  • Курык, Куланды, Болашак;
  • населенный пункт Бопай;
  • земли же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та: для об­слу­жи­ва­ния же­лез­ной до­ро­ги Узень – го­су­дар­ствен­ная гра­ни­ца с Турк­ме­ни­ста­ном;
  • земли ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та: для об­слу­жи­ва­ния ав­то­до­ро­ги Же­ты­бай – Фе­ти­со­ва – гра­ни­ца Турк­ме­ни­ста­на;
  • земли запаса Каракиянского района.

С учетом внесенных изменений, общая площадь Жанаозена составила 164 604,5 гектара. 

Постановление вводится в действие с 29 сентября 2025 года.

Напомним, ранее стало известно об изменении границ Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано правительством РК от 17 мая 2024 года. Подробнее по ссылке.

14
5
2
