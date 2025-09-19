Жанаозен стал больше – к городу присоединили прилегающие территории

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана приняло постановление от 15 сентября 2025 года об изменении границ Жанаозена. Теперь город стал больше, передает Lada.kz .

Согласно опубликованным данным, к Жанаозену присоединили часть земель Каракиянского района.

Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2025 года и постановлением акимата Мангистауской области от 19 февраля 2025 года «Об изменении границ города Жанаозен и Каракиянского района Мангистауской области» об изменении границ (черты) города Жанаозена Мангистауской области путем включения части земель Каракиянского района общей площадью 112988,2 гектара в границы города Жанаозена, - говорится в документе.

Населенные пункты, при­со­еди­ня­е­мые к городу из зе­мель Ка­ра­ки­ян­ско­го рай­о­на:

Курык, Куланды, Болашак;

населенный пункт Бопай;

земли же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та: для об­слу­жи­ва­ния же­лез­ной до­ро­ги Узень – го­су­дар­ствен­ная гра­ни­ца с Турк­ме­ни­ста­ном;

земли ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та: для об­слу­жи­ва­ния ав­то­до­ро­ги Же­ты­бай – Фе­ти­со­ва – гра­ни­ца Турк­ме­ни­ста­на;

земли запаса Каракиянского района.

С учетом внесенных изменений, общая площадь Жанаозена составила 164 604,5 гектара.

Постановление вводится в действие с 29 сентября 2025 года.

Напомним, ранее стало известно об изменении границ Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано правительством РК от 17 мая 2024 года. Подробнее по ссылке.