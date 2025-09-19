В Актау спасатели подарили собакам будки и корм

Қазақ тіліне аудару

Фото: скриншот видео, улучшенный с помощью ИИ

Сотрудники департамента по ЧС Мангистауской области, а именно отдел дознания и оперативно-спасательный отряд, объединили усилия и провели благотворительную акцию. Они посетили Центр передержки бездомных животных при общественном фонде «Шанс», где установили будки для собак и передали продукты питания.

Организаторы отмечают, что такие инициативы важны не только для помощи четвероногим, но и для формирования ответственного отношения общества к проблеме бездомных животных.

Когда государственные службы не остаются в стороне, это доказывает: только вместе мы можем решать значимые социальные вопросы, - отметили в общественном фонде «Шанс».

Напомним, ранее волонтеры фонда поддержки бездомных животных «Шанс» обращались к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи в кормлении животных.