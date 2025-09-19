Молодые профессионалы из 7 стран сразятся за звание лучших в Актау

Қазақ тіліне аудару

В управлении образования региона сообщили, что в Актау впервые пройдет международный чемпионат «TurkicSkills-2025», передает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

С 4 по 10 октября в Актау состоится международный чемпионат профессионального мастерства «TurkicSkills-2025» – масштабное событие, организованное в рамках Года рабочих профессий.

Его проводят министерство просвещения РК совместно с акиматом Мангистауской области.

Главная цель чемпионата – повысить престиж рабочих профессий, укрепить кадровый потенциал региона и объединить молодежь тюркоязычных стран. Также мероприятие призвано усилить имидж Казахстана как международного центра профессионального мастерства.

В чемпионате примут участие около 70 молодых специалистов и почти 90 экспертов из Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Торжественное открытие запланировано 5 октября в 10:00 часов в отеле Rixos Water World Aktau.

С 6 по 8 октября участники покажут свои навыки в 10 востребованных компетенциях – от IT-решений и веб-технологий до сварочных работ, графического дизайна, кулинарии и электромонтажа.

Подведение итогов, награждение победителей и торжественное закрытие пройдет 9 октября.