Житель Мангистау попал под суд из-за охотничьих патронов

Мужчина привлечен к ответственности за незаконное хранение охотничьих патронов у себя дома. На нарушителя наложили штраф, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По информации пресс-службы Мунайлинского районного суда, в доме мужчины были обнаружены один патрон калибра 12 мм и пять патронов калибра 20 мм.

На судебном заседании он признал вину и пояснил, что патроны нашел.

Суд установил его вину, которая была подтверждена собственными показаниями, заключением криминалиста и материалами дела. По части 1 статьи 482 КоАП РК ( Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия ) ему назначен штраф в размере 78 640 тенге, а патроны изъяты.

Постановление вступило в законную силу.

