Житель Мангистау попал под суд из-за охотничьих патронов

Мужчина привлечен к ответственности за незаконное хранение охотничьих патронов у себя дома. На нарушителя наложили штраф, сообщает Lada.kz.
По информации пресс-службы Мунайлинского районного суда, в доме мужчины были обнаружены один патрон калибра 12 мм и пять патронов калибра 20 мм.
На судебном заседании он признал вину и пояснил, что патроны нашел.
Суд установил его вину, которая была подтверждена собственными показаниями, заключением криминалиста и материалами дела. По части 1 статьи 482 КоАП РК (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия) ему назначен штраф в размере 78 640 тенге, а патроны изъяты.
Постановление вступило в законную силу.
Ранее в суде напомнили об административной ответственности за незаконное хранение оружия.
Комментарии0 комментарий(ев)