Прошлась по краю: в Актау бухгалтер избежала наказания после дела о многомиллионном хищении

Қазақ тіліне аудару

Иллюстративное фото: pexels

Как рассказали в пресс-службе Актауского городского суда, женщину, работающую главным бухгалтером в ТОО «Әлем Құрылыс ltd», обвинили в растрате чужого имущества, совершенной неоднократно группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

По материалам следствия, в период с 10 октября 2022 года по январь 2025 года она совместно с другими лицами совершила растрату 10 миллионов тенге, 61 207 952 тенге 50 тиын и 72 071 213 тенге.

Сторона обвинения настаивала на признании подсудимой виновной и наказания в виде семи лет лишения свободы, а также взыскании суммы причиненного ущерба.

Защита просила вынести оправдательный приговор, указывая, что подсудимая действовала по указанию одного из учредителей, являвшегося собственником спорного имущества, а перечисленные средства были направлены на выплату заработной платы.

Суд вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью вины А. по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК. Подсудимой разъяснено право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили в суде, оправдательный приговор вынесли в связи с недоказанностью вины. Установлено, что уголовное дело было возбуждено с нарушением закона: орган досудебного расследования не соблюл порядок регистрации заявлений и сообщений в ЕРДР, что является обязательным условием начала уголовного процесса. Дело начато по заявлению и рапорту, в которых отсутствовали точные сведения об ущербе и подтверждающие его документы, такие как акты проверок, ревизий и аудита. Кроме того, постановление следователя о прекращении дела было незаконно отменено вышестоящими прокурорами.

Признательные показания подсудимой не могли служить достаточным доказательством ее вины.

Приговор суда не вступил в законную силу.