Истекает срок уплаты налога на имущество: что нужно знать жителям Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил и разъяснил правила уплаты имущественного налога за 2024 год, сообщает Lada.kz.
Что облагается налогом?
В 2025 году имущественный налог в Казахстане объединяет два вида платежей - на недвижимость и землю.
Объектами налогообложения являются:
Налоги уплачиваются только за имущество, расположенное на территории Казахстана.
Как рассчитывается налог?
Исчисление производится автоматически на основании данных о стоимости имущества и сроке владения им. Информация доносится до собственников через push-уведомления банков, а также через приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.
Отдельно действует подоходный налог с продажи имущества, ставка которого составляет 10% для резидентов РК. Он уплачивается с разницы между ценой покупки и продажи, если владели объектом менее года.
Последствия неуплаты
Со 2 октября 2025 года тем, кто не оплатил налог, начнут рассылаться уведомления.
Если задолженность превысит 1 МРП и не будет погашена в течение 30 рабочих дней, последует:
Как оплатить?
Сделать это можно через:
Кто освобожден от налога?
От уплаты имущественного налога освобождены:
Комментарии0 комментарий(ев)