Истекает срок уплаты налога на имущество: что нужно знать жителям Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил и разъяснил правила уплаты имущественного налога за 2024 год, сообщает Lada.kz .

Что облагается налогом?

В 2025 году имущественный налог в Казахстане объединяет два вида платежей - на недвижимость и землю.

Объектами налогообложения являются:

жилые и нежилые помещения, включая квартиры, дома, гаражи, дачные постройки, парковочные места;

земельные участки, кроме особо охраняемых территорий, земель запаса, улиц, дорог и парков.

Налоги уплачиваются только за имущество, расположенное на территории Казахстана.

Как рассчитывается налог?

Исчисление производится автоматически на основании данных о стоимости имущества и сроке владения им. Информация доносится до собственников через push-уведомления банков, а также через приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

Отдельно действует подоходный налог с продажи имущества, ставка которого составляет 10% для резидентов РК. Он уплачивается с разницы между ценой покупки и продажи, если владели объектом менее года.

Последствия неуплаты

Со 2 октября 2025 года тем, кто не оплатил налог, начнут рассылаться уведомления.

Если задолженность превысит 1 МРП и не будет погашена в течение 30 рабочих дней, последует:

передача дела частным судебным исполнителям,

взыскание исполнительского сбора до 25% от суммы долга,

арест банковских счетов,

ограничение на выезд за пределы страны.

Как оплатить?

Сделать это можно через:

мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;

портал eGov.kz;

банкоматы и терминалы с банковской картой.

Кто освобожден от налога?

От уплаты имущественного налога освобождены: