Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
23.09.2025, 11:51

Истекает срок уплаты налога на имущество: что нужно знать жителям Мангистау

Общество

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил и разъяснил правила уплаты имущественного налога за 2024 год, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Что облагается налогом?

В 2025 году имущественный налог в Казахстане объединяет два вида платежей - на недвижимость и землю.

Объектами налогообложения являются:

  • жилые и нежилые помещения, включая квартиры, дома, гаражи, дачные постройки, парковочные места;
  • земельные участки, кроме особо охраняемых территорий, земель запаса, улиц, дорог и парков.

Налоги уплачиваются только за имущество, расположенное на территории Казахстана.

Как рассчитывается налог?

Исчисление производится автоматически на основании данных о стоимости имущества и сроке владения им. Информация доносится до собственников через push-уведомления банков, а также через приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

Отдельно действует подоходный налог с продажи имущества, ставка которого составляет 10% для резидентов РК. Он уплачивается с разницы между ценой покупки и продажи, если владели объектом менее года.

Последствия неуплаты

Со 2 октября 2025 года тем, кто не оплатил налог, начнут рассылаться уведомления.

Если задолженность превысит 1 МРП и не будет погашена в течение 30 рабочих дней, последует:

  • передача дела частным судебным исполнителям,
  • взыскание исполнительского сбора до 25% от суммы долга,
  • арест банковских счетов,
  • ограничение на выезд за пределы страны.

Как оплатить?

Сделать это можно через:

  • мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;
  • портал eGov.kz;
  • банкоматы и терминалы с банковской картой.

Кто освобожден от налога?

От уплаты имущественного налога освобождены:

  • герои Советского Союза, герои Социалистического Труда,
  • кавалеры государственных наград; ветераны ВОВ;
  • дети-сироты и дети без попечительства родителей (до 18 лет);
  • один из родителей ребёнка с инвалидностью или лица с инвалидностью;
  • многодетные матери со званием «Мать-героиня».
