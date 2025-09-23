Суд конфисковал тысячи долларов у пассажиров поезда в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Попытка провезти незадекларированную валюту закончилась для узбекистанцев потерей почти всех денег, передает Lada.kz .

Две попытки провоза незадекларированной валюты выявили сотрудники госдоходов Мангистау. После вычета штрафов и конфискации владельцам вернули меньше половины суммы, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин Узбекистана попытался провезти незадекларированные 20 тысяч долларов США (10 млн 940 тысяч тенге)* в пассажирском поезде сообщением «Волгоград – Ташкент». Однако сумму обнаружили в ходе пограничного контроля на таможенном посту «Бейнеу».

Бейнеуский районный суд Мангистауской области признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и оштрафовал на 1 343 350 тенге (2455 долларов). Еще 10 тысяч долларов конфисковали. Половину от незадекларированной суммы - 10 тысяч долларов США - суд постановил вернуть владельцу. Таким образом, попытка провезти незадекларированные 20 тысяч долларов стоила ему потери 12 455 долларов.

Еще одна гражданка Узбекистана въехала в страну с 17 600 долларами США, которые не задекларировала. Валюту выявили таможенные службы. Женщину решением суда оштрафовали на 1 020 946 тенге (1866 долларов), а также конфисковали 7600 долларов. 10 тысяч долларов суд вернул владельцу. Так, из 17 600 долларов у женщины осталось 8 134 долларов.

*По среднему курсу на 23 сентября - 547 тенге.