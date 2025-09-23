Мангистауский спортсмен Ердаулет Жумабай стал призером чемпионата Азии по дзюдо

Дзюдоист из Мунайлинского района выступил на чемпионате Азии по дзюдо среди кадетов и стал обладателем бронзовой награды, передает Lada.kz.
Ердаулет Жумабай (весовая категория +90 Кг) участвовал в чемпионате Азии по дзюдо среди кадетов, который прошел в Джакарте (Индонезия), сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.
В первых схватках он одержал победы над соперниками из Индонезии и Ирана, а в напряженной борьбе за третье место оказался сильнее дзюдоиста из Южной Кореи.
Ердаулет Жумбай - уроженец села Баскудук. С 2016 года тренируется у Кайрата Имангазиева.
